Названо неожиданное свойство холестерина

Ученые из Университета Южной Калифорнии рассказали о необычном свойстве «хорошего» холестерина. По их данным, он защищает мозг от болезни Альцгеймера. Об этом сообщил телеканал «Ридус» со ссылкой на журнал Alzheimer’s & Dementia.

Выяснилось, что липопротеины высокой плотности — «хороший» холестерин — помогают расщеплять пептиды, образующие амилоидные бляшки. Именно они провоцируют болезнь Альцгеймера.

В эксперименте поучаствовали 180 человек в возрасте примерно 75 лет. У испытуемых сравнили уровень липопротеинов в спинномозговой жидкости и дали им пройти когнитивные тесты. Лучше всего справились участники с самым высоким уровнем холестерина.

Ученые считают, что это открытие поможет изобрести эффективное лекарство от болезни Альцгеймера.

«Нам все еще нужно понять механизмы, которые способствуют производству мелких частиц ЛПВП, чтобы иметь возможность создавать лекарства, которые смогут увеличить их уровень в головном мозге, чтобы защищать его», — рассказал один из авторов исследования Хусейн Яссин.