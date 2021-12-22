Ученые рассказали о связи морщин на лбу и риска ранней смерти

Ученые из Тулузского университета считают, что наличие морщин на лбу повышает риск ранней смерти. Об этом сообщило РИА ФАН.

Исследователи провели эксперимент с 3200 участниками в возрасте от 32 до 62 лет — У всех измеряли количество морщин на лбу. Ученые уточнили, что за время эксперимента 233 его участника умерли.

Оказалось, что у людей, которые рано умерли, в 10 раз чаще было много морщин. Учитывались при этом и другие факторы: возраст, наличие вредных привычек и уровень давления.

По словам ученых, выявленная закономерность может объясняться тем, что морщины на лбу говорят о проблемах с сердцем и сосудами.

Также специалисты из Венского университета экономики и бизнеса выяснили, что образование существенно продлевает жизнь человека.

После проведенного эксперимента ученые рассказали, что низкий уровень образования в значительной мере соотносится с низкой продолжительностью жизни. Причем о данном взаимосвязи писал ученый Айзек Сассон еще пять лет назад. Тогда он сообщал, что образованные люди в среднем живут на 10 лет дольше.