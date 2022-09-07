Названа самая полезная лососевая рыба | 360°

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Названа самая полезная лососевая рыба

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Ученые РАН назвали арктического гольца самой полезной рыбой среди лососевых. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным сайта kp.ru, эта рыба побила рекорд по содержанию полиненасыщенных жирных кислот.

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«Мы проанализировали жирные кислоты в мясе омуля, муксуна и арктического гольца», — уточнил сотрудник Мурманского морского биологического института РАН Александр Дворецкий.

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Арктический голец можно найти в районе северного полярного круга.

Еда

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