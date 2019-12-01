Названа профессия самых «живучих» россиян

Специалисты Научно-исследовательского института медицины труда имени Измерова, Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна и Института медико-биологических проблем РАН сравнили коэффициент смертности побывавших в космосе советских и российских космонавтов с мужским населением России.

В своем исследовании ученые проанализировали смертность от определенных причин, а также учли неблагоприятные последствия космических полетов.

«У космонавтов, имеющих опыт полета, риск смерти достоверно ниже, чем у мужского населения России», — приводит агентство фрагмент из доклада экспертов.

Исходя из результатов исследования следует, что вероятность смерти космонавта от болезней или травм меньше на 60%, чем в среднем у любого мужчины в России.

Такие показатели во многом связаны с тем, что в космонавты отбирают здоровых людей, пояснили ученые, и в дальнейшем люди этой профессии получают высокий уровень медицинского обслуживания, что обеспечивает лучший уровень здоровья космонавтов.