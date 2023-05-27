Наука 27 мая 2023, 22:30 Названа причина крушения первого японского лунного модуля Hakuto-R Ispace: крушение первого лунного японского модуля произошло из-за неверной оценки высоты РИА «Новости»

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Разработчики назвали причины аварии первого японского лунного модуля Hakuto-R. Сотрудники компании ispace пришли к выводу, что крушение аппарата произошло из-за неверной оценки высоты, сообщил телеканал NHK.

Прилунение должно было произойти 26 апреля, но связь с модулем была утеряна. Разработчики сообщил о вероятной жесткой посадке аппарата. Через месяц они дали объяснение о причинах крушения. Как выяснилось, модуль пролетал над утесом на высоте трех километров и неправильно оценил расстояние до поверхности. Он начал снижение, когда на самом деле до прилунения оставалось еще пять километров.

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В результате топливо закончилось через две минуты и модуль рухнул на поверхность планеты. Несмотря на неудачный опыт компания собирается продолжить опыты и отправить новый модуль на Луну в следующем году.

Посадку модуля Hakuto-R, внутри которого находится первый арабский луноход «Рашид», признали неудачной в конце апреля. Связь с аппаратом пришлось прервать, когда он преодолевал последние 10 метров до поверхности Луны.