Наука 15 сентября 2023, 23:00 Названа предварительная причина крушения «Луны-25» Глава Роскосмоса Борисов: «Луна-25» разбилась после отказа акселерометров Pxhere

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Автоматическая межпланетная станция «Луна-25», предварительно, потерпела крушение из-за того, что акселерометры не включились и не передали необходимую для выключения двигателя информацию. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов. Его слова привело РИА «Новости».

«Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра, это тот прибор, который показывает об изменении скорости. Причина — акселерометры не включились», — сказал Борисов.

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Он добавил, что сейчас специалисты детально разбираются в причинах произошедшего.

Гендиректор Роскосмоса также пояснил, что существует 16 версий гибели станции, из них 11 специалисты уже проверили. Завершить работу по выяснению причин крушения «Луны-25» планируется уже к концу сентября.

Борисов ранее заявлял, что потеря автоматической станции не является поводом прекращать освоение естественного спутника Земли. Россия продолжит лунную миссию.

Ракета-носитель с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в ночь на 11 августа. Станция вышла на окололунную орбиту, а затем на аппарат выдали импульс для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. Позже связь с ним оборвалась.