Названа опасность магнитных бурь

Магнитные бури могут влиять на работу космических аппаратов и электронной техники на Земле. Единого мнения о том, как именно подобные явления сказываются на человеческом здоровье, нет до сих пор.

О последствиях магнитных бурь рассказал «Российской газете» доктор физико-математических наук, заведующий Комплексной магнито-ионосферной обсерваторией Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Равиль Рахматулин.

Из-за них вероятны сбои на космических аппаратах. Нестабильно будут работать системы навигации, связи, электронная техника на Земле. Кроме того, пассажиры реактивных самолетов могут получить радиационное облучение.

Мировое научное сообщество, заметил Рахматулин, до сих пор не сформировало единую позицию о том, как магнитные бури влияют на состояние человека. О нем говорилось в ряде научных публикаций.

«В подобных исследованиях нередко применяются концепции и методы, частично или полностью признанные ненаучными», — пояснил ученый.

Споры возникали в том числе о влиянии солнечной активности на статистику несчастных случаев. В 1928 году об этом упомянул биофизик Александр Чижевский.

По мнению Рахматулина, магнитное поле Земли в его различных проявлениях необходимо изучать. У современной науки это одна из важнейших задач.

Недавно финские астрономы опубликовали работу о новом атмосферном явлении. Особый вид северного сияния они назвали «дюны».