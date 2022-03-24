Названа опасность кесарева сечения для ребенка
Ученые Университета Монреаля заявили, что кесарево сечение во время родов может быть опасно для ребенка. Об этом сообщил «Ридус».
По их данным, это повышает риск развития рака в раннем возрасте. Особенно, лимфомы или саркомы. Исследователи изучили данные более миллиона детей с рождения до их 14 лет.
«Данные этого исследования указывают на возможность связи между кесаревым сечением и раком в детстве, но нам необходимы дальнейшие испытания, прежде чем сделать окончательный вывод», — заключили ученые.