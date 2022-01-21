Названа общая черта во всех языках мира

Исследование группы лингвистов из британского Бирмингемского университета, нидерландского Университета Неймегена и канадского Университета Британской Колумбии выявило одну общую черту, присутствующую во всех языках мира. Об исследовании рассказала «Газета.ru» со ссылкой на журнал Scientific Reports.

Оказалось, что практически во всех языках слова, которые описывают шероховатую, неровную поверхность, содержат в себе звук «р». Этот звук встречается в них в четыре раза чаще, чем в словах, которые описывают гладкую поверхность.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав звучание слова «грубый», «шероховатый» и «гладкий», «ровный» в 332 языках мира.

«Сам по себе любой из этих паттернов был бы весьма поразительным, однако вместе они демонстрируют глубоко укоренившуюся и широко распространенную связь между звуками речи и нашим осязанием», — пояснил один из соавторов исследования, Марк Дингеманс из Университета Неймегена.