Названа дата запуска первой гражданской космической миссии SpaceX

Запуск первой гражданской космической миссии Inspiration4 состоится уже 15 сентября. Об этом сообщила пресс-служба аэрокосмической компании SpaceX.

Четыре астронавта полетят в космос на пассажирском корабле Crew Dragon. Запуск состоится 15 сентября с пусковой площадки 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Корабль выведет на орбиту возвращаемая ракета Falcon 9. Всего команда проведет на орбите три дня.

Полет оплатил основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. Вместе с ним в космос отправится исследовательница Сиан Проктор, а также инженер Кристофер Семборски и сотрудница больницы Хейли Арсено. Профессиональных астронавтов на борту корабля не будет.

Для каждого из четырех мест на корабле придумали свое название — «Лидерство», «Надежда», «Великодушие» и «Процветание». Космический корабль оснастили большим стеклянным куполом, чтобы члены команды могли наблюдать за Землей и космосом.

Астронавты приедут во Флориду 9 сентября, чтобы провести последние приготовления к своей миссии.