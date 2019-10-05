Названа дата первого «женского» выхода в открытый космос

Первый женский дуэт выйдет в открытый космос, как запланировано, 21 октября. Его проведут астронавты Джессика Мейр и Кристина Кук, рассказала представитель NASA на брифинге.

В космическом агентстве ранее сообщили, что до конца 2019 года планируется провести 10 выходов в открытый космос. Первые пять будут посвящены замене батарей на солнечных антеннах станции. Исходя из опубликованного графика, первый выход намечен на 6 октября, затем выходы на внешнюю поверхность станции пройдут 11, 16, 21 и 25 октября, пишет РИА «Новости». При этом дата последнего, пятого, пока не определена.

Полностью российский экипаж «Союза» впервые отправят на МКС Подробнее

«Четвертый выход в открытый космос проведут Кристина Кук и Джессика Мейр», — рассказала замруководителя группы астронавтов Кэтрин Макартур.

Первый в истории только «женский» выход в открытый космос планировалось провести в конце марта. В нем должны были принять участие американки Кристины Кук и Энн Макклейн. Однако выход не состоялся из-за того, что для Макклейн не было готового подходящего по размеру скафандра. Он был доставлен на станцию позднее.

Первая женщина вышла в открытый космос в 1984 году. Ей стала советский космонавт Светлана Савицкая.