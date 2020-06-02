Назван способ, помогающий избавиться от седины

Исследователи выяснили, что снижение стресса может сократить появление седины. То есть, пигмент в волосах будет полностью восстановлен, и седые волосы не будут расти. Такого результата можно добиться и на бороде.

По данным специалистов, цвет волоса меняется во время стресса из-за изменений метаболических сигнальных путей белков в организме.

Для исследования ученые взяли около 400 волос от 14 человек. Длина волоса служила шкалой времени, исходя из того, что в месяц она увеличивается на один сантиметр. Исследователи обнаружили, что некоторые волоски были седыми на кончике, но несли в себе пигмент в основании. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что от седых волос можно избавиться, если уменьшить количество стресса.