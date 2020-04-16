Назван способ, как эффективно добывать топливо при помощи Солнца

Ученые нашли материал, который поможет 20 раз повысить эффективность производства метанолового топлива. Он работает как фотокатализатор и в полной мере реагирует на солнечный свет.

Как пишет журнал Topics in Catalysis со ссылкой на исследование ученых Национального исследовательского университета МИЭТ и Лодзинского технического университета. Сейчас в качестве фотокатализатора для синтеза метанола из углекислого газа используют оксид титана.

Он реагирует только на 5% солнечного света. Ученые додумались покрыть его поверхность металлическими наночастицами. После этого катализатор стал улавливать даже видимый спектр солнечного света.

«Мы показали, что модифицирование поверхности TiO2 частицами металлов увеличивает скорость образования метанола в 22 раза. Наиболее активными оказались частицы платины и никеля», — приводит РИА «Новости» слова старшего научного сотрудника института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ Сергея Дубкова.

Метанол можно использовать в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания, и в специальных элементах для получения электричества.