Наука 13 апреля 2023, 03:25 Назван самый трудный для выживания людей год Science: историки высчитали самый страшный в истории человечества год flickr

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Самым худшим годом для жизни за последние 2,5 тысячи лет стал 536 год нашей эры. В этот период произошло наибольшее количество катастроф, сообщил историк Майкл Маккормик в своей статье для научного журнала Science.

По его словам, 536 год начался с густого тумана, который окутал всю территорию Европы, Ближнего Востока и Азии. Эти регионы погрузились во тьму на 18 месяцев.

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Также летом 536 года температура резко снизилась на 1,5–2,5 градуса, что спровоцировало начало самого холодного десятилетия за последние 2,3 тысячи лет. В этот же период в Китае выпал снег, из-за этого в стране начались проблемы с урожайностью и люди начали страдать от голода.

В ирландских хрониках зафиксировали «отсутствие хлеба в 536–539 годах». Причиной похолодания историк назвал внезапное снижение прозрачности атмосферы в результате извержения исландского вулкана. За ним последовали еще два природных катаклизма, в результате атмосфера заполнилась огромным облаком пепла, написало Nation News.