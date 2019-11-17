  • Назван новый способ борьбы с алкогольным поражением печени

    17 ноября 2019, 23:14

    Валерия Шафирко

    Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего успешно испытали новый способ лечения поражения печени, вызванного употреблением спиртных напитков. Этот недуг нередко приводит к тяжелому алкогольному гепатиту и быстрой смерти. Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Nature.
    Назван новый способ борьбы с алкогольным поражением печени

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    По данным ученых, около 75% пациентов с алкогольным поражением печени умирают в течение трех месяцев. Причина столь быстрого летального исхода, к которому приводит болезнь, заключается в том, что этанол не только сам по себе вреден для печени, он также способствует размножению бактерий Enterococcus faecalis (энтерококк фекальный), которые устойчивы к действию антибиотиков. Эти бактерии выделяют токсин цитолизин, который разрушает мембраны клеток печени.

    Для борьбы с бактерией ученые использовали четыре вида бактериофагов — это вирусы, которые избирательно поражают бактериальные клетки. В ходе исследования выяснилось, что благодаря этой терапии Enterococcus faecalis прекратили вырабатывать цитолизин и остановили разрушение печени.

    Испытание ученых пока проводилось на мышах, но, как отмечается в материале, в ближайшее время пройдут исследования и на людях. Если опыты окажутся успешными, то врачам удастся спасти жизни тысячи пациентов, помочь которым пока можно только пересадкой печени, отметили исследователи.