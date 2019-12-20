Назван научный прорыв года по версии журнала Science
В апреле 2019 года команда специалистов зафиксировала поразительно крупное изображение «тени» черной дыры, напомнил журнал Science.
«Взгляд на врата ада», как назвали снимок в центре галактики М87, получили благодаря проекту Event Horizons Telescope. Само фото было опубликовано NASA.
Изображение, по версии журнала, получило право называться прорывом года в науке 2019 года.
Тем не менее, читатели Science не согласились с мнением редакции. Фото черной дыры, по их мнению, достойно только третьего место в списке достижений ученых за уходящий год.
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На втором месте, решили читатели, должна находиться разработка препарата, благодаря котором удалось уменьшить смертность от лихорадки Эбола.