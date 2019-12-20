    20 декабря 2019, 06:58

    Назван научный прорыв года по версии журнала Science

    Александра Ломейко

    Первую фотографию черной дыры объявили прорывом года в сфере науки. Существование объекта ранее было лишь гипотетическим — запечатлеть его не удавалось.

    В апреле 2019 года команда специалистов зафиксировала поразительно крупное изображение «тени» черной дыры, напомнил журнал Science.

    «Взгляд на врата ада», как назвали снимок в центре галактики М87, получили благодаря проекту Event Horizons Telescope. Само фото было опубликовано NASA.

    Назван научный прорыв года по версии журнала Science | Изображение 1
    Источник фото: NASA

    Изображение, по версии журнала, получило право называться прорывом года в науке 2019 года.

    Тем не менее, читатели Science не согласились с мнением редакции. Фото черной дыры, по их мнению, достойно только третьего место в списке достижений ученых за уходящий год.

    Назван научный прорыв года по версии журнала Science | Изображение 2
    Источник фото: журнал Science

    Неизгладимое впечатление на людей произвел первый портрет денисовского человека. Останки одного из предков современного человека нашли в алтайской пещере.

    На втором месте, решили читатели, должна находиться разработка препарата, благодаря котором удалось уменьшить смертность от лихорадки Эбола.