Наука 28 ноября 2023, 17:51 Научный сотрудник РАН Ананичева рассказала, что крупнейший в мире айсберг будет таять минимум десятилетия

Читать 360tv в

На таяние крупнейшего в мире айсберга, скорее всего, уйдет не одно десятилетие. Таким мнением с сайтом телеканала «Звезда» поделилась ведущий научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева.

Она рассказала, что на то, с какой скоростью будет таять ледяная глыба, будет влиять множество факторов. В частности, речь идет о температуре воды и воздуха, скорости течения.

Реклама

«Ясно, что он растает не скоро, это годы… Настолько он большой… Его таяние при любой температуре — это очень долго. Это годы и десятилетия минимум», — отметила Мария Ананичева.

Авторы: