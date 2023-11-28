28 ноября 2023, 17:51
Научный сотрудник РАН Ананичева рассказала, что крупнейший в мире айсберг будет таять минимум десятилетия
На таяние крупнейшего в мире айсберга, скорее всего, уйдет не одно десятилетие. Таким мнением с сайтом телеканала «Звезда» поделилась ведущий научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева.
Она рассказала, что на то, с какой скоростью будет таять ледяная глыба, будет влиять множество факторов. В частности, речь идет о температуре воды и воздуха, скорости течения.
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«Ясно, что он растает не скоро, это годы… Настолько он большой… Его таяние при любой температуре — это очень долго. Это годы и десятилетия минимум», — отметила Мария Ананичева.
Наука
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