Наука 06 февраля 2024, 12:14 Научный обозреватель Гринько: система наблюдения за метеоритами поможет подготовиться к опасной ситуации

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Научный обозреватель Николай Гринько заявил, что ежегодно 17 тысяч метеоритов достигают поверхности Земли. Достаточно большие объекты могут нанести значительный ущерб, отметил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Однако космических гостей научились фиксировать еще до их прибытия, заверил специалист. Для этого была разработана Система планетарной защиты от астероидов.

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По словам Гринько, программа наблюдения за потенциально опасными небесными телами показала эффективность. В случае возникновения угрозы человечество успеет подготовиться.