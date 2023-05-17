Наука 17 мая 2023, 12:04 Научный обозреватель Гринько объяснил, для чего китайские ученые создают рыбоподобных роботов Обозреватель Гринько: их можно будет использовать для управления поведением живых рыб

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Научный обозреватель Николай Гринько в разговоре с изданием «Москва 24» объяснил, для чего исследователи из Китайского сельскохозяйственного и Пекинского университетов создали рыбоподобных роботов.

По словам специалиста, таким образом ученые хотят проверить, будут ли рыбы взаимодействовать с машинами. Последние исследование показали, что морские обитатели не видят особой разницы между сородичами и искусственными рыбами.

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В Китае подводные дроны в форме рыб используются для контроля состояния сельскохозяйственных водоемов. Ученые заметили, что рыбы, обитающие в прудах и реках, активно интересуются плавающими роботами.

Специалисты надеются, что в будущем таких рыб можно будет использовать для управления поведением живых рыб: водить их на нерест безопасными путями, оберегать от гибели в сбросах и загонять в сети для промышленного рыболовства, резюмировал Гринько.