Наука 08 февраля 2024, 12:22 Научный обозреватель Гринько: хронотипы «сова» и «жаворонок» заложены в людях генетически

Читать 360tv в

Научный обозреватель Николай Гринько поделился результатами исследования, которое провели специалисты из университетов Теннесси и Пенсильвании (США). Они выяснили, что разделение на «сов» и «жаворонков» имеет исторические корни. Об этом сообщила «Москва 24».

Гринько напомнил о распространенном убеждении, согласно которому режим сна связан с темпераментом. Однако американские биологи считают, что соответствующее противостояние заложено в людях генетически.

Реклама

Из работы ученых можно сделать вывод, что «жаворонки» являются потомками неандертальцев и денисовцев, а «совы» — нет, пояснил обозреватель.