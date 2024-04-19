Наука 19 апреля 2024, 11:58 Nature: доходы мирового населения упадут на 20% из-за климатического кризиса

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Средние доходы мирового населения снизятся почти на 20% в течение следующих 26 лет. Причиной станет климатический кризис. Такие результаты показало новое исследование ученых, сообщил «Ридус» со ссылкой на Nature.

Сильные наводнения, лесные пожары и рекордные волны тепла приведут к ежегодным разрушениям на сумму 38 триллионов долларов. Не поможет даже активизация усилий по борьбе с кризисом со стороны правительств.

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Колоссальные потери затронут практически все страны. Особенно сильно пострадают те, кто меньше всего несет ответственность за изменение климата.