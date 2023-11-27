Наука 27 ноября 2023, 18:12 Nature Aging: обнаруженная учеными молекула MIC замедляет процессы старения

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Ученые обнаружили молекулу под названием MIC, которая способна замедлять процесс старения и препятствовать образованию тромбов. Об этом сообщил сайт Nature Aging.

Отмечается, что соединение поддерживает хорошую работу митохондрий в организме и удаляет продукты распада после их воздействия на другие клетки.

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Как сообщило Utro.ru, молекула также может снизить риски развития старческой деменции и других патологий в работе нейронной системы.