Космонавт Лазуткин поддержал идею создать национальную станцию

После затопления станции «Мир» Россия ушла из подобной программы и работала в международном проекте — на МКС.

«Но нужна и своя программа, которая может работать в национальных интересах», — заявил Лазуткин.

При этом он отметил, что срок службы МКС впечатляет. Станция функционирует в космосе уже 20 лет. Несмотря на это она продолжает выполнять свои функции.

«Какие-то повреждения есть, технических проблем хватает. Но это жизнь. Мы и на Земле еще не научились делать приборы или приспособления, которые бы работали вечно», — заметил летчик-космонавт.

По его словам, сейчас МКС живет. В случае поломок космонавты устраняют повреждения.

Задумываться о будущем сегодня правильно, считает Лазуткин. После вывода станции из эксплуатации, придется начинать новую работу. Герой России высоко оценил мысли Роскосмоса по поводу создания новой станции. Объект послужит началом отечественной пилотируемой программы.

Срок работы МКС продлили на четыре года — до 2024-го.

Ранее летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко не увидел ничего утопичного в предложении создать национальную космическую станцию вместо МКС.

Оператор российского сегмента МКС РКК «Энергия» предложил не использовать в будущем МКС. Поступило предложение создать вместо этой станции российскую космическую станцию.