Инженеры NASA заменили на лунной ракете SLS прокладки после утечки топлива | 360°

Наука 11 сентября 2022, 01:29 Поделиться Telegram

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Viber Инженеры NASA заменили на лунной ракете SLS прокладки после утечки топлива Инженеры NASA заменили прокладки в сверхтяжелой ракете-носителе Space Launch System Unsplash/History in HD

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Сотрудники NASA произвели замену прокладок в топливной системе сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS), запуск которой в рамках миссии Artemis 1 на Луну отложили из-за утечки водорода.

Ремонтные работы проводят на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. После замены прокладки специалисты протестируют линию подачи жидкого кислорода. В NASA хотят собрать побольше данных о поломке, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем.

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Программа Artemis 1 с высадкой на Луну была объявлена весной 2019 года. На первом этапе ожидается, что корабль Orion попадет на орбиту спутника Земли, а потом вернется назад. Второй этап миссии запланирован на 2024 год, а третий — на 2025-й, сообщил NEWS.ru.

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