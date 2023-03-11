Наука 11 марта 2023, 16:47 NASA заявило о риске столкновения Земли с астероидом размером с Пизанскую башню NASA: 57-метровый астероид 2023 DW может столкнуться с Землей в 2046 году Публичное достояние

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Существует небольшая вероятность того, что 57-метровый астероид, которому ученые дали название 2023 DW, столкнется с Землей в 2046 году. Об этом предупредило Координационное бюро планетарной обороны NASA.

Астрономы Жорж Аттард и Ален Мори обнаружили астероид совсем недавно — в конце февраля. Теперь они следят за его траекторией, чтобы точнее рассчитать дальнейший путь. Ученые назвали даже предположительную дату его столкновения с Землей: 14 февраля. Правда, вероятность того, что это событие вообще произойдет — примерно один к 600. Тем не менее, небесное тело находится на первом месте в списке комических объектов, которые потенциально могут повлиять на Землю.

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Эксперты оценили опасность столкновения лишь в один балл из 10 по специально разработанной Туринской шкале. То есть даже если это случится, катастрофических последствий не будет. Серьезный ущерб, однако, возможен, если астероид упадет неподалеку от крупного города или густонаселенного района.

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