NASA заявило, что Китай может захватить Луну

Глава NASA Билл Нельсон предположил, что космическая программа Китая — на самом деле военная, и в планах страны есть захват Луны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету Bild.

«Мы должны очень сильно беспокоиться по поводу того, что Китай высадится на Луне и скажет: «Это принадлежит нам, а вы держитесь подальше», — считает Нельсон.

Также он добавил, что сейчас с КНР идет «гонка по исследованию вселенной». Нельсон уточнил, что на китайской космической станции будут разрушать чужие спутники.

Ранее китайские власти заявили, что продолжат использовать орбитальную космическую станцию вместе с Россией и другими странами, несмотря на мировые события. Руководитель программы пилотируемых космических полетов КНР Хао Чунь уточнил, что не будет прекращать сотрудничество с российскими учеными. Он подчеркнул, что цель Китая — это развитие и мир.