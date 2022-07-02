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    02 июля 2022, 11:32

    NASA заявило, что Китай может захватить Луну

    Александр Иванов

    Глава NASA Билл Нельсон предположил, что космическая программа Китая — на самом деле военная, и в планах страны есть захват Луны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    NASA заявило, что Китай может захватить Луну

    «Мы должны очень сильно беспокоиться по поводу того, что Китай высадится на Луне и скажет: «Это принадлежит нам, а вы держитесь подальше», — считает Нельсон.

    Также он добавил, что сейчас с КНР идет «гонка по исследованию вселенной». Нельсон уточнил, что на китайской космической станции будут разрушать чужие спутники.

    Ранее китайские власти заявили, что продолжат использовать орбитальную космическую станцию вместе с Россией и другими странами, несмотря на мировые события. Руководитель программы пилотируемых космических полетов КНР Хао Чунь уточнил, что не будет прекращать сотрудничество с российскими учеными. Он подчеркнул, что цель Китая — это развитие и мир.