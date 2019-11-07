NASA вскрыло капсулу с лунным грунтом 1972 года. Видео

Образцы до сих пор хранились в Лаборатории лунного грунта при Космическом центре имени Джонсона, расположенном в Техасе. Теперь, спустя 47 лет после доставки грунта с Луны на Землю, ученые намерены детально исследовать лунную пыль, используя самые совершенные современные методы и инструменты.

«Вояджер-2» показал нам межзвездное пространство. История вечного космического странника Подробнее

«Анализ этих образцов позволит максимизировать отдачу науки от „Аполлона“, а также позволит новому поколению ученых усовершенствовать свои методы и помочь подготовить будущих исследователей к лунным миссиям, которые ожидаются в 2020-х годах и позже», — заявила научный сотрудник программы ANGSA доктор Сара Нобл.

Предполагается, что еще один запечатанный образец лунного грунта будет вскрыт позже. В NASA запланировали следующее исследование на начало 2020 года.