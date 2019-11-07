  • NASA вскрыло капсулу с лунным грунтом 1972 года. Видео

    07 ноября 2019, 16:47

    Алексей Сахаров

    Ученые распечатали капсулу с лунным грунтом. Образец был доставлен на Землю в ходе миссии «Аполлон-17» в 1972 году и с тех пор тщательно хранился 47 лет, сообщили в NASA.

    Образцы до сих пор хранились в Лаборатории лунного грунта при Космическом центре имени Джонсона, расположенном в Техасе. Теперь, спустя 47 лет после доставки грунта с Луны на Землю, ученые намерены детально исследовать лунную пыль, используя самые совершенные современные методы и инструменты.

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    «Анализ этих образцов позволит максимизировать отдачу науки от „Аполлона“, а также позволит новому поколению ученых усовершенствовать свои методы и помочь подготовить будущих исследователей к лунным миссиям, которые ожидаются в 2020-х годах и позже», — заявила научный сотрудник программы ANGSA доктор Сара Нобл.

    Предполагается, что еще один запечатанный образец лунного грунта будет вскрыт позже. В NASA запланировали следующее исследование на начало 2020 года.