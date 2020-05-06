NASA сообщило о заинтересованности в России при освоении Луны

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) признали, что надеются на участие России в лунной программе Artemis, но не знают присоединится ли Международная космическая станция (МКС) к проекту.

По данным РИА «Новости» об этом заявил на выступлении по видеосвязи в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS) глава управления Джим Брайденстайн.

«Думаю, важно то, что, когда мы отправимся на Луну, мы заинтересованы в том, чтобы с нами отправились наши партнеры по Международной (космической) станции. Вопрос в том, собирается ли Россия быть частью этого и в какой степени», — сказал Брайденстайн. Он подчеркнул, что не знает ответа на этот вопрос, но определенно хотел бы, чтобы отношения продолжались.

По мнению Брайденстайна, космические ведомства двух стран должны сотрудничать вне зависимости от политической ситуации. Но отметил, что США не хотели бы стать зависимыми от партнера в лунной программе. Поэтому в NASA намерены возобновить собственные пилотируемые полеты.

В конце апреля в Роскосмосе заявили, что первая российская автоматическая станция сядет на Луну середине октября 2021 года.