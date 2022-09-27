NASA ради эксперимента столкнуло зонд с астероидом | 360°

Наука 27 сентября 2022, 13:38 Поделиться Telegram

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Viber NASA ради эксперимента столкнуло зонд с астероидом NASA столкнуло зонд DART с астероидом Диморф для проверки планетарной защиты Земли NASA

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В космосе впервые испытали планетарную защиту Земли. Зонд DART столкнулся с астероидом Диморф. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA объявило, что эксперимент прошел успешно.

Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида готовили давно, с одного только запуска зонда до столкновения с астероидом прошло 10 месяцев. DART 26 сентября, в 19:14 по восточноевропейскому времени (20:14 по московскому времени), столкнулся с астероидом и показал, что метод кинетического удара жизнеспособен — ученые с Земли смогли изменить траекторию полета астероида.

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«Успех DART является значительным дополнением к основному набору инструментов, которые мы должны иметь, чтобы защитить Землю от разрушительного удара астероида. Это показывает, что мы больше не бессильны предотвратить подобные стихийные бедствия», — заявил специалист NASA Линдли Джонсон.

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Диморф является небольшим в масштабах космоса астероидом, всего 160 метров в диаметре. Дидим, вокруг которого он вращается, больше — 780 метров. Они не представляют реальной угрозы для Земли, и ученые решили проверить свою теорию именно на этих объектах. Они рассчитывают, что столкновение сократит орбиту Диморфа примерно на 1%, или примерно на 10 минут.

Ученые будут наблюдать за ним. Для этого за 15 дней до столкновения от зонда отстыковался другой аппарат, CubeSat Light от Итальянского космического агентства. Он снял момент столкновения и образовавшееся облако. Кроме того, авторы исследования используют наземные телескопы.

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