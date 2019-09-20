  • NASA проглядело огромный астероид

    20 сентября 2019, 17:49

    Алена Макаренко

    Огромный астероид в конце июля приблизился к Земле на самое близкое за последние 100 лет расстояние, а NASA его не заметило. Buzz Feed ознакомился с внутренними документами аэрокосмического агентства.

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    Системы наблюдения NASA не заметили приближения к Земле крупного небесного тела.

    По данным источника, астрономы увидели астероид только за сутки до его прохождения мимо Земли, когда расстояние между ним и нашей планетой составляло более 65 тысяч километров. После этого эксперты заговорили о значительных проблемах в системе слежения NASA.

    При этом астероид размером с футбольное поле в итоге обнаружили не сотрудники NASA, а специалисты из маленькой обсерватории в Бразилии, отметил сайт «Утро.ру».