NASA проглядело огромный астероид

Новую межзвездную комету сфотографировали в цвете. Она удивила первооткрывателя Подробнее

Системы наблюдения NASA не заметили приближения к Земле крупного небесного тела.

По данным источника, астрономы увидели астероид только за сутки до его прохождения мимо Земли, когда расстояние между ним и нашей планетой составляло более 65 тысяч километров. После этого эксперты заговорили о значительных проблемах в системе слежения NASA.

При этом астероид размером с футбольное поле в итоге обнаружили не сотрудники NASA, а специалисты из маленькой обсерватории в Бразилии, отметил сайт «Утро.ру».