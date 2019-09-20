NASA проглядело огромный астероид
Огромный астероид в конце июля приблизился к Земле на самое близкое за последние 100 лет расстояние, а NASA его не заметило. Buzz Feed ознакомился с внутренними документами аэрокосмического агентства.
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Системы наблюдения NASA не заметили приближения к Земле крупного небесного тела.
По данным источника, астрономы увидели астероид только за сутки до его прохождения мимо Земли, когда расстояние между ним и нашей планетой составляло более 65 тысяч километров. После этого эксперты заговорили о значительных проблемах в системе слежения NASA.
При этом астероид размером с футбольное поле в итоге обнаружили не сотрудники NASA, а специалисты из маленькой обсерватории в Бразилии, отметил сайт «Утро.ру».