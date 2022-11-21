21 ноября 2022, 20:20
NASA построит базу на Луне к 2030 году
The Times: NASA построит базу на Луне к 2030 году
Специалисты NASA решили создать на поверхности Луны базу для жизни и работы ученых. Ее построят к 2030 году в рамках программы Artemis. Об этом написало издание The Times.
На лунной базе для ученых обустроят основное место проживания, передвижную платформу, а также доставят луноход.
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«Там можно будет не только жить, но и полноценно заниматься наукой. Уже в этом десятилетии мы сможем отправлять людей на Луну, где они смогут проживать в течение длительного времени», — отметил руководитель первого этапа программы с запуском корабля Orion Говард Ху.
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Финансирование строительства будут вести как из правительственных источников, так и через коммерческие программы. Базу планируют создать на кратере Шеклтон. Ученые будут использовать в своей работе те технологии, которые в будущем будут применяться для освоения Марса.
«Следующая цель — двухлетнее путешествие на Марс, поэтому необходимо еще тщательнее изучать то, что находится за пределами земной орбиты», — пояснил Ху.
Стоимость программы Artemis оценивается в 37 миллиардов долларов. К 2025 году, как уточнило издание, сумма вырастет до 90 миллиардов.
Луна
NASA
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