NASA показало «улыбающееся» Солнце | 360°

28 октября 2022, 15:12
NASA показало «улыбающееся» Солнце
Обсерватория NASA сделала снимок «улыбающегося» Солнца с пятнами, похожими на глаза и рот
Американская обсерватория сняла Солнце с необычными корональными дырами. NASA опубликовало фотографию в Twitter и назвало звезду улыбающейся.
«Сегодня Обсерватория солнечной динамики NASA поймала „улыбающееся“ Солнце. Эти темные пятна на Солнце, видимые в ультрафиолетовом свете, известны как корональные дыры и являются областями, где быстрый солнечный ветер устремляется в космос», — заявили в агентстве.
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Снимок сделали при помощи обсерватории в виде полуавтономного космического аппарата весом чуть больше трех тонн. Его запустили в феврале 2010 года в рамках проекта «Жизнь со Звездой». Аппарат помогает ученым понять, как Солнце влияет на Землю и пространство рядом с ней, каким образом происходит солнечная активность и как под ее влиянием формируется космическая погода.
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Обсерватория не только делает снимки, но и производит замеры магнитного поля Солнца, горячей плазмы верхнего слоя, недр звезды, излучения и собирает другую информацию. Она работает непрерывно. Данные поступают за Землю со скоростью 130 мегабит в секунду.
В октябре российские ученые заметили в космосе новый астероид, который летел в сторону Земли, сообщил «Царьград». Он вращался по вытянутой орбите вокруг Солнца и не представлял опасности для планеты.
Фото
NASA
Космос
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