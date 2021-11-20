NASA показало свежие подробные фото планет Солнечной системы
NASA: телескоп «Хаббл» завершил свой большой тур по Солнечной системе
Космический телескоп NASA «Хаббл» завершил свое грандиозное путешествие по Солнечной системе. Он прислал снимки, которые дополнили данные прошлых исследования космических аппаратов.
Данные «Хаббла», уточнили в NASA, позволяют раскрыть новые «сюрпризы» космоса. Сделанные телескопом снимки рассказывают обо всех изменениях — как незначительных, так и экстремальных, — происходящих в «далеких мирах».
Фотографии Юпитера «Хаббл» сделал 4 сентября. Они запечатлели постоянно меняющийся ландшафт турбулентной атмосферы. Благодаря кадрам ученые выявили несколько новых штормов. Темпы изменения цвета рядом с экватором планеты их по-прежнему изумляют.
В северном полушарии Сатурна, где наступила осень, обнаружились быстрые и экстремальные изменения цвета полос. В южном полушарии планеты — весна, о чем свидетельствует голубой оттенок полюса. Фото сделаны 12 сентября.
Уран «Хаббл» сфотографировал 25 октября, продемонстрировав весну в его северном полушарии. По мнению ученых, полярная область осветляется из-за увеличения ультрафиолетового излучения, поглощаемого от Солнца. В NASA связали процесс в том числе с изменением непрозрачности атмосферного метана или аэрозольных частиц.
На Нептуне, снятом телескопом 7 сентября, все еще видно темное пятно в северном полушарии. Недавно оно изменило направление движения. Южный полюс планеты охватывает темный удлиненный круг.