NASA показало процесс забора образцов с астероида Бенну. Видео

Американское космическое агентство NASA опубликовало снимки забора грунта автоматическим зондом Osiris-Rex с астероида Бенну. Эксперты считают, что миссия прошла успешно.

Главный научный руководитель миссии Данте Лоретта на специальном брифинге показал видео, на котором видно, как зонд касается поверхности астероида. Он считает, что удалось получить достаточное количество грунта. Больше, чем ожидалось.

«Из того, что мы знаем сейчас, процесс забора образцов прошел прекрасно», — сказал Лоретта. Их возвращение на Землю намечено на 2023 год.

Американский зонд сблизился с астероидом Бенну 21 октября. Образцы грунта были выбиты из поверхности с помощью струи азота.