NASA показало новое видео посадки Perseverance на Марс

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на брифинге показало новые кадры приземления ровера Perseverance, достигшего Марса 18 февраля 2021 года.

На опубликованном ролике видно, как надувается парашют и марсоход опускается на почву в районе кратера Езеро на Марсе. Видео начинается на высоте 11 километров над поверхностью Красной планеты и через 230 секунд после вхождения в верхние слои атмосферы со скоростью 20,1 км в час.

Менее чем за секунду парашют превращается из сжатого цилиндра размером 46 на 66 см в полностью раскрытый купол диаметром 21,5 метра. Это самый большой парашют, когда-либо отправленный на Марс.

Perseverance был построен Лабораторией реактивного движения NASA в Калифорнии и является самым технологически продвинутым роботом, когда-либо отправленным на соседнюю планету. На его создание было выделено около 2,4 миллиарда долларов. На посадку и эксплуатацию аппарата на Марсе уйдет еще около 300 миллионов. Агентство планирует потратить почти два года для исследования поверхности Красной планеты.