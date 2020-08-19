NASA показало два феномена в утреннем небе. Они возникли одновременно

Сразу два феномена смогли зафиксировать астронавты NASA в верхних слоях атмосферы Земли. Они сфотографировали северное сияние и свечение неба.

Снимок опубликован в Instagram-аккаунте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Два самых красочных явления сняли с МКС. Они озарили небо на рассвете 16 марта 2020 года, когда станция пролетала над южной Аляской.

Зеленые волны северного сияния пересекли приглушенную красно-желтую полосу свечения неба. Темно-синего к горизонту добавило на фото восходящее Солнце, а к свету звезд добавились отблески огней двух канадских провинций — Британской Колумбии и Альберты.

Природа северного сияния и свечения неба разная, пояснили в NASА. Несмотря на это возникают явления примерно на одинаковой высоте. Первое образуется из-за взаимодействия солнечной энергии с магнитным полем Земли, второе — благодаря химической реакции кислорода, азота и других веществ в верхней части атмосферы нашей планеты.