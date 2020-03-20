NASA починило аппарат на Марсе, приказав ему ударить себя ковшом. Видео

Зонд посадочного аппарата NASA InSight испытал трудности при бурении почвы Марса — устройство просто завязло. Проблему решили нетривиально — специалисты агентства заставили аппарат ударить самого себя ковшом.

Почва красной планеты оказалась плотнее, чем рассчитывали ученые, поэтому сверло InSight застряло во время тестового бурения. Все стандартные попытки его достать не привели к положительному результату.

В результате в NASA пошли на крайние меры: специалисты приказали аппарату ударить встроенным ковшом застрявший бур.

Шаг был рискованный, поэтому ученые перед этим потратили несколько месяцев, отработав на Земле эти действия в специальной симуляции.

По предварительным данным, после «пинка» зонд снова готов к бурению. Теперь он сможет закончить миссию и проанализировать колебания температуры в почве Марса, рассчитывают ученые. Это позволит им узнать, насколько ядро красной планеты схоже с земным.

В начале марта NАSА опубликовало самую детальную фотографию поверхности Марса. Снимок создан из 1,2 тысячи отдельных кадров, которые марсоход Curiosity делал в течение четырех дней.