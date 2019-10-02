NASA опубликовало звучание Марса

Как отмечают в космическом агентстве, человек, который высадился бы на Красной планете, не смог бы услышать абсолютно ничего. Уловить такие колебания способен только очень чувствительный сейсмометр, размещенный на самой поверхности планеты — именно таким снабдили посадочный модуль InSight.

Сейсмометр SEIS был создан учеными специально для записи звучания Красной планеты. Он способен уловить «мелодию», которую создают сейсмические волны «марсотрясений» в самых глубинах планеты.

Аудиозапись, сделанная SEIS, доступна на сайте NASA. Благодаря возможностям современной техники можно услышать звуки, которые изначально напоминали слабый, едва различимый гул или рокот. Ученые обработали запись при помощи специального оборудования, чтобы «марсианская симфония» стала слышна через наушники.