NASA опубликовало первое 3D-изображение атмосферы Юпитера

NASA удалось составить первое 3D-изображение атмосферы Юпитера на основе данных с межпланетной станции «Юнона». Сайт американского ведомства поделился публикацией с «фотографией» небесного тела с новой стороны.

Специальный аппарат «Юнона» был запущен на орбиту Юпитера в 2016 году. Он смог измерить глубину Большого Красного пятна — самого большого антициклона в Солнечной системе — она составила больше 350 километров. Астрономы заметили это явление еще в 1665 году, но получить физические данные о нем смогли только сейчас.

Диаметр Большого Красного пятна составил, согласно данным «Юноны», примерно 16 тысяч километров. Размер его со временем уменьшается — изначально он достигал 50 тысяч километров. Вихрь представляет собой по факту огромный шторм, ветер в котором перемещается со скоростью 500 километров в час.

У астрономов всего мира осталось еще много вопросов к Юпитеру. Так, они еще не выяснили, как образуются его атмосферные пояса и из каких газов они составляются. «Юнона» показала, что в них может быть аммиак.