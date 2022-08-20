NASA определило потенциальные точки для высадки астронавтов на Луну

NASA выбрало 13 потенциальных районов для высадки астронавтов на Луну. Полет пройдет в рамках программы Artemis, сообщило ведомство в своем заявлении.

Как уточнили в NASА, все выбранные точки находятся рядом с Южным полюсом Луны. В список вошла кромка кратера Фаустини, а также возвышенность у кратера Шеклтон, кратер Малаперт и другие районы.

«В каждом районе есть целый ряд потенциальных мест для высадки [астронавтов] в рамках третьего этапа программы Artemis, который станет первой миссией <…>, в ходе которой экипаж высадится на поверхность Луны», — заявили в управлении.

В ведомстве отметили, что на поверхность естественного спутника Земли впервые ступит нога женщины-астронавта. Конкретное место посадки экипажа будет зависеть от выбора стартового окна. Окончательное решение примут после согласования сроков полета миссии.

Программа Artemis пройдет в несколько этапов. Сначала новую ракету-носитель Space Launch System корабля Orion отправят совершить несколько витков вокруг Луны. Затем на ней отправят астронавтов.