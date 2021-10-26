NASA: обнаружена первая планета за пределами Млечного Пути

Астрономы, возможно, нашли первую планету, обнаруженную за пределами Млечного Пути. Она находится в 28 миллионах световых лет от Земли, заявили в NASA.

«Признаки планеты, проходящей мимо звезды за пределами галактики Млечный Путь, возможно, были обнаружены впервые. Этот интригующий результат, полученный с помощью рентгеновской обсерватории NASA „Чандра“, открывает новое окно для поиска экзопланет», — сообщила пресс-служба NASA.

Возможного кандидата в экзопланету нашли в спиральной галактике Мессье 51 (M51). Эту галактику также называют Водоворотом из-за ее характерной формы. К настоящему времени ученые обнаружили более четырех тысяч экзопланет, но все они находятся в Млечном Пути. Большинство из-зафиксированных экзопланет располагаются на расстоянии менее трех тысяч световых лет от Земли.

«Экзопланета в M51 находится на расстоянии около 28 миллионов световых лет, то есть в тысячи раз дальше, чем те, что располагаются в Млечном Пути», — отметили в NASA.

По словам автора исследования Розанны Ди Стефано, ученые пытаются увидеть в рентгеновских лучах планеты-кандидаты, чтобы открыть совершенно новую арену для поиска других миров.