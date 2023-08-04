Наука 04 августа 2023, 23:29 НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon с российским космонавтом НАСА утвердило новый состав экипажа Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным Pixabay

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НАСА определилось с составом экипажа SpaceX Crew-8, который планируют отправить на Международную космическую станцию (МКС) в начале 2024 года. Об этом сообщили на сайте американского космического агентства.

«Астронавты НАСА командир Мэттью Доминик, пилот Майкл Барратт и борт-инженер Джанетт Эппс вместе с космонавтом „Роскосмоса“ Александром Гребенкиным войдут в состав 70 и 71-го экипажей станции», — указали в сообщении.

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В НАСА отметили, что им предстоит провести широкий спектр работ и научных исследований.

Российский борт-инженер отправится на МКС в начале следующего года по программе перекрестных полетов между Россией и Соединенными штатами.

Ранее глава НАСА Билл Нельсон сообщил, что Международную космическую станцию планируют свести с орбиты в 2020–2031 годах. Работу будут вести на частных коммерческих станциях.