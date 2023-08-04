04 августа 2023, 23:29
НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon с российским космонавтом
НАСА утвердило новый состав экипажа Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным
НАСА определилось с составом экипажа SpaceX Crew-8, который планируют отправить на Международную космическую станцию (МКС) в начале 2024 года. Об этом сообщили на сайте американского космического агентства.
«Астронавты НАСА командир Мэттью Доминик, пилот Майкл Барратт и борт-инженер Джанетт Эппс вместе с космонавтом „Роскосмоса“ Александром Гребенкиным войдут в состав 70 и 71-го экипажей станции», — указали в сообщении.
Реклама
В НАСА отметили, что им предстоит провести широкий спектр работ и научных исследований.
Российский борт-инженер отправится на МКС в начале следующего года по программе перекрестных полетов между Россией и Соединенными штатами.
Ранее глава НАСА Билл Нельсон сообщил, что Международную космическую станцию планируют свести с орбиты в 2020–2031 годах. Работу будут вести на частных коммерческих станциях.
МКС
NASA
Космос
Реклама
Реклама