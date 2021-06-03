NASA направит две миссии к Венере

Две миссии к Венере направит Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом заявили на сайте организации.

«NASA выбрало две новые миссии к Венере — ближайшему в Земле соседу-планете. Цель миссий — понять, как Венера стала миром, похожим на ад, когда у нее имеется столько [физических] характеристик, сходных с характеристиками нашей планеты», — говорится в сообщении.

Миссии отправят в 2028–2030 годах.

В рамках миссии DAVINCI+ специалисты изучат состав атмосферы Венеры. Это нужно для понимания, как планета сформировалась и развивалась. А еще ученые выяснят, был ли когда-то там океан. Цель второй миссии под названием VERITAS — картирование поверхности Венеры для изучения геологической истории планеты и определения причин, по которым она развивалась отличным от Земли образом.

На подготовку каждой миссии планируется направить около 500 миллионов долларов, написала газета «Взгляд».

Миссии к Венере будут первыми миссиями США по изучению атмосферы Венеры с 1978 года.