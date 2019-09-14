NASA: два астероида пролетят вблизи Земли в выходные

Водяной пар нашли у «сверхземли». А значит, мы в космосе не одни Подробнее

«За этими астероидами давно ведется наблюдение: за одним с 2000 года, а за другим с 2010 года, и их орбиты очень хорошо известны», — заявил руководитель программы Координационного бюро по планетарной обороне Линдли Джонсон.

По его словам, астероиды пройдут по траектории примерно в 14 лунных расстояний от Земли, то есть около 5,6 миллиона километров.

Один из астероидов — 2010 C01 — проследует мимо Земли в 06:42 по московскому времени 14 сентября. Его диаметр 120-160 метров. Второе небесное тело, астероид 2000 QW7, чуть больше по размеру. Эксперты затрудняются назвать его точные габариты, но предполагают, что диаметр составляет от 290 до 650 метров.

Он мимо Земли пролетит в 02:54 по московскому времени 15 сентября. В NASA пояснили, что чем дольше ведутся наблюдения над околоземным объектом, например, астероидом, тем точнее можно рассчитать его размер, орбиту. Ученые измеряют положение небесного тела и сравнивают его с прогнозом компьютерной модели.