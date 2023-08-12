12 августа 2023, 19:27
Найдены все четыре блока первой ступени ракеты «Союз-2.1б»
Губернатор Дегтярев: под Хабаровском нашли все блоки первой ступени «Союз-2.1б»
В Хабаровском крае удалось найти все четыре боковых блока первой ступени ракеты «Союз-2.1б», которая вывела на орбиту автоматическую станцию «Луна-25». Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев.
Он опубликовал фото обнаруженных блоков и добавил, что поиски завершились.
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Первые фрагменты успешно стартовавшей ракеты нашли в Верхнебуреинском районе Хабаровского края накануне. Сообщалось, что экологи отберут пробы для лабораторного исследования.
Россия запустила свою автоматическую станцию к Луне впервые за почти полвека, напомнил RT.
Ранее обломки ступени ракеты «Союз-2.1б», упавшие в лесопосадке, показали с вертолета.
Миссия «Луны-25» стала шагом к постоянному присутствию исследователей на спутнике Земли — теперь очевидно, что ХХI век станет временем освоения Луны, считает руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, доктор физико-математических наук Игорь Митрофанов. По мнению директора по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаила Нейжмакова, миссия повлечет развитие отношений России с Китаем и Индией.
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