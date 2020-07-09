Найдены следы индейской ДНК в геноме современных народов Полинезии

Уточняется, что специалисты провели генетическое исследование. Результаты эксперимента показали, что предки полинезийцев нашего времени контактировали с американцами из района нынешней Колумбии. По мнению исследователей, представители этих народов высадились на территории, где в настоящий момент расположены США, и подружились с местными жителями, пишет ИА Nation News.

Для эксперимента специалисты собрали образцы слюны у более чем 800 добровольцев на 17 полинезийских островах, а также в 15 индейских группах вдоль побережья Тихого океана Северной и Южной Америки от Мексики до Чили. Как отметили ученые, участники эксперимента сами проявили интерес к идее исследования.