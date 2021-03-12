Найдены останки динозавра, высиживавшего яйца

Окаменевшие останки динозавра, сидящего на кладке яиц, обнаружили в китайской провинции Цзянси. Об этом сообщил «МИР 24» со ссылкой на Science Bulletin.

Это первая в мире находка такого рода.

Ученые выяснили, что погибшее существо — овирапторозавр. Этот птицеподобный динозавр жил на Земле в меловой период, 130-66 миллионов лет назад.

Кладка состояла из 24 яиц. В семи из них ученые заметили скелетные останки зародышей, которые находились в довольно поздней стадии развития. Это значит, что их мать умерла не во время откладывания яиц. Яйца нашли в слое пород, сформировавшихся 70 миллионов лет назад.

Авторы исследования сделали вывод, что овирапторозавр высиживал яйца, как современные птицы. Анализ изотопов кислорода подтвердил: яйца постоянно находились в тепле.

В желудке взрослого динозавра исследователи обнаружили несколько камней. По их мнению, овирапторозавр проглотил их специально для более легкого переваривания пищи. Подобное поведение характерно для многих современных видов.