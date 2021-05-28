Найдены фрагменты одного из главных символов Ледового побоища
Российские ученые, возможно, сделали сенсационную находку. Они считают, что обнаружили легендарный Вороний камень, считающийся одним из главных летописных символов Ледового побоища.
Об этом заявил зампредседателя регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Ленинградской области Владимир Казаков. Его слова приводит РИА «Новости».
Камень изображен на рисунке-миниатюре Лицевого свода о битве рядом с валами и строениями, за которыми находились воины.
Водолазы обнаружили на дне реки каменные фрагменты размером до полутора метров и меньше. Они были разбросаны в радиусе 30 метров. Это, как выяснилось, был обломок некоего большого камня.
Исследователи, по словам Казакова, обратились к собранным историками материалам. В них нашлись воспоминания о том, что в начале XX века на этом месте взорвали валун, который выступал из воды и мешал судоходству. Как отметил ученый, тогда еще никто не считал, что это Вороний камень.
«Мы считаем, что этот камень найден», — сказал историк.
В 2021 году планируется экспедиция, в ходе которой предстоит произвести обмеры и специализированную фотосъемку места, где разбросаны каменные фрагменты. Это будет сделано для создания 3D-модели валуна и оценки его масштабов.
Древнейший воинский мемориал обнаружили на территории современной Сирии. По словам специалистов, его построили в 2300 годах до нашей эры. Объект представляет из себя земляную гору. Под ней захоронены останки пехотинцев и колесничих. Как считают ученые, военные погибли в междоусобной войне.