Найдено предполагаемое местонахождение Янтарной комнаты

Польские ученые исследуют место гибели парохода «Карлсруэ», на котором, предположительно, перевозили Янтарную комнату. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Водолазы из общества Baltictech спустятся на дно у берегов Гданьска в конце мая. За 10 дней они осмотрят интерьер корабля «Карлсруэ». На нем в последний год войны, как считается, хранилась Янтарная комната. Пароход ушел ко дну 13 апреля 1945 года.

О возможном местонахождении комнаты сказал Томаш Стахура, который последние годы изучает место гибели «Карлсруэ». Предварительно, грузовой пароход перевозил несколько ящиков с вооружением, также на дне Балтийского моря найдены рамы для картин и холсты. В некоторых ящиках могли храниться музейные ценности.

Дайверы планируют найти как можно больше артефактов и задокументировать их. Власти Польши организуют дополнительную экспедицию, если на дне моря обнаружатся артефакты с исторической ценностью, отметило ИА Nation News.

Томаш Стахура погружался к «Карлсруэ» в октябре 2020 года. Тогда польский водолаз заявил, что корабль хорошо сохранился, на его борту нашли фарфор, военные машины, ящики с неизвестным содержимым и опись груза.

Немцы вывезли Янтарную комнату из Екатерининского дворца в сентябре 1941 года. Последний раз ее видели в Калининграде (в то время — Кенигсберг).