Найденный на Мадагаскаре цветок признали «самым уродливым в мире»

Отмечается, что новому виду дали название Gastrodia agnicellus. Растение отличается маленькими, слегка раскрывающимися цветками, которые имеют коричневый цвет. У орхидеи приятный запах, который становится ярче с повышением температуры воздуха.

У Gastrodia agnicellus нет листьев, цветок питается путем фотосинтеза. Он стал одним из 40 новых видов орхидей, открытых в текущем году. Каждое из этих растений играет важную роль в своих экосистемах, пишет «МИР 24».

Эксперты Королевского Ботанического сада Кью заметили, что необходимо обнаружить эти виды как можно быстрее, потому что большинство из них обитают на ограниченных ареалах уцелевшей дикой природы.

Ранее житель американского штата Вирджиния во время прогулки заметил необычную змею длиной около 30 сантиметров. Оказалось, что это гигантский червь, которого невозможно уничтожить.